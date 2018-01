Odebrecht quer retomar leilão O diretor da Odebrecht S.A., João Batista Paiva Chaves, informou há pouco que a empresa pretende prestar todos os esclarecimentos à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para retomar ainda esta semana a oferta pública de fechamento de capital da companhia. Paiva Chaves, que também responde pela Kieppe, controladora da Odebrecht S.A., afirmou que pretende-se publicar um fato relevante amanhã com todos os dados solicitados pela CVM, que suspendeu a operação na última sexta-feira. A autarquia exigiu mais informações sobre o descruzamento de participações com a Unipar, anunciado no último dia 23. Segundo o executivo, a Odebrecht quer retomar a operação ainda esta semana para não prejudicar os minoritários que já se mostraram dispostos a vender suas ações. Um levantamento da empresa revela que a adesão superou os 75% necessários para que o fechamento de capital se confirme.