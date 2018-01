Oesp Mídia apóia a Ethos 2006 A Oesp Mídia, empresa do Grupo O Estado de S.Paulo, dá apoio pelo segundo ano consecutivo à Conferência Internacional 2006 - Empresas e Responsabilidade Social, que será realizada entre segunda-feira e quinta-feira, no Hotel Transamérica, em São Paulo. O evento está em sua oitava edição e é uma iniciativa do Instituto Ethos, realizada pelo UniEthos - Educação para a Responsabilidade Social e o Desenvolvimento Sustentável, em parceria com o Instituto Akatu pelo Consumo Consciente e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). "O Papel da Empresa Socialmente Responsável em uma Sociedade Sustentável é o tema deste evento e a OESP Mídia procura inserir-se neste contexto colaborando com seus produtos para a geração de oportunidades", informa o Gerente de Marketing, Renato Rodrigues de Souza. Durante toda a programação do evento, a Oesp Mídia divulgará seus produtos. Entre eles o Listão Oesp e as revistas Construção e Metal-Mecânica/Eletroeletrônica. Público-alvo O público-alvo do evento é composto por presidentes, vice-presidentes, superintendentes, diretores de empresas dos setores privado e público e executivos das áreas de Planejamento Estratégico, Marketing, Recursos Humanos, Responsabilidade Social, Administrativa, Financeira, Comunicação Corporativa, Operações, Vendas, Gestão, Atendimento ao Consumidor, Ambiental, Relações com o Mercado, Qualidade, Assuntos Corporativos; micro e pequenos empresários, dirigentes empresariais, investidores e lideranças de entidades empresariais. A programação conta com atividades como plenárias, mesas-redondas, painéis temáticos, oficinas de gestão, atrações culturais, como exibição de filmes e documentários e a cerimônia de entrega do Prêmio Ethos de Jornalismo. Oesp Mídia A Oesp Mídia é uma empresa do Grupo O Estado de S. Paulo, uma das maiores empresas jornalísticas do País. Há 22 anos é a editora líder na edição de Listas e Guias em São Paulo. Possui em seu portfólio 24 produtos impressos e três sites na Internet e é ganhadora do prêmio "Destaque de Marketing 2004", categoria "produtos", da Associação Brasileira de Marketing e Negócios.