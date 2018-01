OESP Mídia distribui Guias CasaEscritório e do Consumidor A OESP Mídia, empresa do Grupo O Estado de S. Paulo, está concluindo neste mês a distribuição de mais uma edição dos Guias CasaEscritório São Paulo, Rio de Janeiro e Baixada Santista. Já a distribuição dos Guias Estadão do Consumidor também está em fase de encerramento nas regiões Noroeste, Norte, Sul, Sudeste, Centro-Sul, Oeste e Leste da cidade de São Paulo, além das cidades do ABCD e Osasco e região. O Guia CasaEscritório reúne fornecedores de produtos, serviços e soluções voltadas para a construção, reforma e decoração de residências e escritórios. O produto traz informações sobre tendências e alternativas em materiais usados por profissionais renomados além de dicas, idéias e projetos para salas, quartos, ambientes especiais (lounge, varanda, terraço, home teather, churrasqueira), cozinhas e paisagismo. . "Tivemos um aumento considerável de anunciantes e isso representa um conteúdo de melhor qualificação para todos os usuários", diz o gerente de Marketing, Database e Internet, Renato Rodrigues de Souza. Já o Guia Estadão do Consumidor relaciona as mais importantes empresas de cada área atendida, organizadas alfabeticamente por ordem de produtos e serviços, e objetiva auxiliar os usuários na busca por alternativas de compras e contratação de serviços na sua própria região de residência. "Há também uma seção de mapas e guia de ruas muito úteis para o usuário, endereços de sites, informações de utilidade pública, cultura e lazer, entretenimento, órgãos públicos e assistenciais. Nesta edição, houve uma mudança na apresentação do produto que teve sua capa alterada de vermelho para amarelo integrando-o ao Sistema de Mídia OESP, composto pelo Listão OESP, Guias OESP Setoriais de Mercado, Guia Estadão CasaEscritório, CD-ROM Listão e Internet", informa Souza. Mais informações sobre os Guias OESP pelo telefone 0800 015 77 77; e-mail: grc@grupoestado.com.br ou ainda pelos sites: www.listao.com.br e www.guiasoesp.com.br