OESP Mídia é premiada como ´Destaque de Mídia em Saúde´ A Oesp Mídia, empresa do Grupo O Estado de S. Paulo, recebeu pelo segundo ano consecutivo o prêmio "Hospital Best", como "Destaque de Mídia em Saúde 2006", com seu Guia Setorial Saúde. O evento, promovido pela Associação Brasileira de Marketing em Saúde (ABMS), entregou o prêmio na última quarta-feira, no Esporte Clube Sírio. A quarta edição do Guia Oesp Saúde foi distribuída em todo Brasil em outubro deste ano para hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios, faculdades de medicina e farmácias de todo o Brasil. O Guia reúne itens que vão de abaixadores de línguas a vitrinas, passando por cateteres, incubadoras e luvas descartáveis. Atende as necessidades de compra das empresas que operam com saúde no País.