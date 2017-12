Oesp Mídia participa da 9ª Exposec e faz parceria A Oesp Mídia, empresa do Grupo O Estado de S.Paulo, participa durante esta semana da 9ª edição da Exposec - International Security Fair, maior e principal evento do setor de segurança eletrônica e empresarial da América Latina, organizado pelo Grupo Cipa Congressos & Feiras Comerciais. Durante a feira, a Oesp está com um link, no Portal de Segurança, do Guia Oesp Segurança, onde os visitantes e expositores poderão acessar o sistema de buscas gratuitamente (http://www.portaldeseguranca.com.br). O portal é uma agência de notícias especializada em segurança eletrônica, patrimonial, pessoal, empresarial e da informação. Com o mesmo portal, a Oesp fechou parceria para participação nas feiras AFSE, em Miami, de 18 a 20 de julho e ASIS 2006, de 25 a 28 de setembro em San Diego. Neste dois eventos a Oesp estará presente com seus sistemas de busca.