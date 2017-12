Oesp Mídia participará da 14ª Feicon A Oesp Mídia, empresa do Grupo O Estado de S.Paulo, estará presente na 14ª edição da Feira Internacional da Construção, a Feicon 2006, organizada pela Alcântara Machado Feiras de Negócios e Reed Exhibitions, que começa nesta terça (4) e vai até 8 de abril no Parque de Exposições do Anhembi, em São Paulo. Em seu stand distribuirá o Guia Oesp Construção, edição anual e a revista bimestral Oesp Construção. Dentro da programação da maior feira de construção da América Latina, acontecerá o 5º Congresso Brasileiro de Material de Construção, no auditório Elis Regina, que terá como tema ?O Lucro Gerando Riqueza?. Realizado pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco) e pela Universidade Anamaco/Iapedem (Instituto Avançado de Pesquisa, Ensino e Desenvolvimento Empresarial), com apoio do Guia Oesp Construção e da Revista Construção, o evento será nas manhãs dos dias 6 e 7 de abril. O diretor geral da Oesp Mídia, José Luiz Tejon Megido, fará a palestra "A importância dos talentos humanos na geração de lucro para as empresas", dia 6, às 10 horas. Durante o evento, que é voltado aos dirigentes do varejo de material de construção e a profissionais da indústria e de serviços, será distribuído um exemplar da 86ª edição da revista Construção, contendo um encarte com a palestra de Tejon. Após a palestra haverá um debate com a participação de dirigentes do varejo e da indústria do setor de construção.