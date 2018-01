Oferta agrícola européia é ?tímida e conservadora?, diz Graça Lima A oferta comunitária agrícola apresentada hoje pela Comissão Européia à Organização Mundial do Comércio (OMC) - prevendo redução de 45% dos subsídios à exportação, de 55% das ajudas internas e de 36% das tarifas de importação - foi considerada "timida e conservadora" pelo embaixador do Brasil junto às comunidades européias, José Alfredo Graça Lima. Segundo ele, os números de redução média global são os mesmos indicados dez anos atrás na Rodada Uruguai. O comissário europeu de agricultura, Franz Fischler, afirmou que a proposta comporta medidas específicas para "melhorar a posição dos países em desenvolvimento", garantindo que os mais ricos concedam tarifa zero de no mínimo 50% de suas importações aos mais pobres. Quando a União Européia (UE) cita países menos favorecidos, refere-se aos 48 mais pobres classificados pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad), afirmou o comissário de comércio Pascal Lamy, durante a apresentação da oferta à OMC. De acordo com Graça Lima, esses países já gozam de benefícios garantidos pelo acordo de Cotonou, realizado em Benin, em 2000. Nesse caso, 48 países de África, Caribe e Pacífico já podem ter acesso ao mercado europeu com tarifa zero sobre os seus produtos agrícolas. Por isso mesmo, diz Graça Lima, espera-se que o grau de ambição dos países do Grupo de Cairns (Austrália), do qual fazem parte o Brasil e mais 17 nações, pois são parceiros agrícolas mais competitivos. Encargos Franz Fischler disse que a redução dos subsídios proposta pela UE é condicionada à adoção de medidas iguais por outros países industrializados, tais como os Estados Unidos, para que os "encargos sejam equitativamente compartilhados". Trata-se de uma oferta realista, segundo o comissário, mostrando que a Europa quer cumprir os compromissos estabelecidos na negociação agrícola do ciclo de Doha (Catar), em novembro de 2001. A oferta comunitária mantém as quotas tarifárias, a cláusula de salvaguardas especiais e traz como novidade, nesse contexto da agricultura, a indicação geográfica para os produtos regulamentados dentro da UE, que hoje somam perto de 600. Conforme a Agência Estado apurou na semana passada, a Comissão Européia, a pedido dos países membros, vem registrando pouco a pouco seus produtos com base nas regras comunitárias de denominação de origem (produzidos, transformados e preparados em uma determinada região de acordo um método reconhecido) e indicação geográfica (a região deve ser importante ao menos em uma fase da produção, transformação ou preparação). Segundo Graça Lima, esse procedimento já vinha sendo visto com desconfiança pelos países em desenvolvimento, porque fazer uso desse recurso, previsto na Organização Mundial do Comércio (OMC), "é uma forma estratégica de protecionismo e não de liberalização", disse ele. Provocado, Gregor Kreuzhuber, porta-voz do comissário europeu de agricultura, Franz Fischler, afirmou que a proposta de liberalização agrícola da UE apresentada hoje "faz parte da estratégia européia de conseguir uma proteção melhorada para seus produtos". "Nós entendemos que essa prática não é discriminatória, mas uma proteção para alguns de nossos produtos", disse Kreuzhuber. A Comissão evocou em março deste ano o reconhecimento dos direitos de propriedade intelectual, sob as regras do Acordo sobre Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual relacionada ao comércio (Trips, sigla em inglês) e colocou em prática uma proposição "para melhor proteger alguns dos produtos reconhecidos pela indicação geográfica". Em outras palavras, Bruxelas melhorou os canais de comunicação com os produtores para facilitar os pedidos de registro de denominação de origem e indicação geográfica. Cairns Para Graça Lima, o futuro dessas negociações vai depender da posição conjunta do grupo de Cairns e do julgamento coletivo dos Estados Unidos, que podem "se acomodar e não melarem a próxima rodada multilateral marcada para Cancun, em 2004". Outra questão também incluída na oferta e não bem vista por alguns países do grupo de Cairns é a insistência por parte dos europeus do conceito de multifuncionalidade, que agrega fatores externos ao comércio, como preservação ambiental, defesa das comunidades do campo e a segurança do consumidor. "O que não queremos é que preocupações não comerciais, como segurança alimentar e normas ambientais e trabalhistas sejam usadas para esconder o protecionismo e, desse modo, esse tipo de assunto deve ser tratado nos organismos internacionais apropriados, conforme deliberação na agenda de Doha (Catar), em rodada multilateral", afirmou uma fonte diplomática da Austrália. "O que não se pode admitir é que em nome da sustentabilidade do comércio se criem barreiras não tarifárias", complementou uma fonte diplomática brasileira. De acordo com a agenda, as propostas, como era desejado pelo presidente da sessão especial da OMC, Cliff Harvison, deveriam ser entregues até dia 18 de dezembro, quarta-feira, o que aconteceu. Agora, Harvison deve elaborar um documento-resumo, que servirá de base de discussão para a próxima reunião agrícola prevista para janeiro, em Genebra.