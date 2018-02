Oferta da Vale é a maior da América Latina em todos os tempos O presidente do Credit First Suisse Boston (CFSB), José Olímpio Pereira, disse que a oferta de compra da Vale do Rio Doce pela canadense Inco é "a maior operação de todos os tempos na América Latina". Olímpio estava presente na entrevista coletiva dos diretores da Vale, realizada na manha desta sexta-feira, quando foi detalhada a operação. Segundo ele, a maior operação até hoje realizada na região foi uma realizada pela Pemex mexicana há alguns anos, que oscilou em torno de US$ 5 bilhões. "É uma operação de classe mundial. Uma das maiores do mundo", enfatizou. Olimpio acredita que a negociação será concluída apesar de o conselho de administração da Inco ter assinado um acordo para possível venda da mineradora canadense para o grupo americano Phelps-Dodge. Além disso, há uma outra oferta pela Inco que parte do grupo Pec Cominco. Essas duas ofertas tem como preço de referência entre 84 a 85 dólares canadenses por ação. E quanto à da Vale, em torno de 86 dólares canadenses por ação. Outra vantagem da oferta da Vale, na avaliação do banqueiro, é que o pagamento da Vale seria em dinheiro, enquanto as outras ofertas prevêem que parte da compra seria através de ações das próprias empresas compradoras.