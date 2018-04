Oferta de ações da Natura pode girar até R$1,57 bilhão

Segundo o prospecto preliminar da operação, a oferta secundária envolve inicialmente 49.388.183 ações.

Essa quantidade poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 15 por cento, ou seja, em até 7.408.228 ações, conforme opção a ser outorgada pelos acionistas vendedores para atender a um eventual excesso de demanda.

Com base no preço de fechamento da ação da Natura no pregão desta quarta-feira, de 27,60 reais, o lote inicial representaria um giro de 1,36 bilhão de reais, que seria acrescido de cerca de pouco menos de 200 milhões de reais com o exercício integral do lote suplementar.

O período de reserva vai de 28 a 29 de julho, com fixação do preço da ação na oferta no próximo dia 30, de acordo com o prospecto. De 10 a 15 por cento da oferta será destinada aos investidores no varejo, excluídas as ações do lote suplementar.

Os acionistas vendedores são os controladores da Natura.

Conforme o prospecto, Antonio Luiz Seabra venderá de 19 milhões a quase 22 milhões de ações; Guilherme Leal venderá de 18 milhões a perto de 21 milhões de ações; Pedro Luiz Passos e Anizio Pinotti venderão, cada um, entre 4,5 milhões e pouco mais de 5 milhões de ações; e Ronuel Macedo de Mattos venderá de 3,1 milhões a 3,6 milhões de ações.

Se o lote suplementar for integralmente exercido, o "free float" de Natura subirá dos atuais 25,27 por cento para perto de 40 por cento.

O coordenador-líder da operação é o Itaú BBA.

