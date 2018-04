Oferta de ações da Sabesp atinge meio bilhão de reais A oferta pública secundária de ações ordinárias da Sabesp atingiu pouco mais de meio bilhão de reais - exatamente R$ 506.906.579,61. A companhia divulgou hoje comunicado com os números oficiais da distribuição. O governo do Estado de São Paulo, controlador da Sabesp, conseguiu vender todo o lote de 4.615.260.000 papéis, com colocação no mercado brasileiro e no internacional, podendo esta quantidade ser acrescida de até 692.289.000 ações. A Sabesp confirmou o preço de R$ 110,00 por lote de mil ações ordinárias na oferta pública para investidores institucionais. Os papéis vendidos ao varejo saíram por R$ 104,50 por lote de mil ON, devido ao desconto de 5% dado às pessoas físicas. Já a oferta no mercado internacional saiu a US$ 11,22 por American Depositary Share (ADS). Cada ADS representa 250 ações ordinárias. Segundo o comunicado da Sabesp, 72,88% dos papéis da oferta pública secundária da companhia ficaram no Brasil. Os investidores nacionais compraram 3.363.636.364 ações ordinárias do total de 4.615.260.000 papéis. Os investidores estrangeiros ficaram com 5.006.495 ADSs, representando 1.251.623.636 ações ordinárias (27,12% da oferta total). O preço da oferta pública da Sabesp para investidor institucional, de R$ 110,00 por lote de mil ações ordinárias, apresentou um deságio de 10,90% em relação ao valor de fechamento dos papéis na Bovespa ontem, de R$ 123,46. Já a oferta de varejo, que saiu a R$ 104,50 por lote de mil, ficou 15,36% abaixo do preço da Sabesp em Bolsa.