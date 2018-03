Oferta de ações do Santander Brasil no varejo tem rateio A taxa de rateio na oferta de ações direcionada ao varejo do Santander Brasil ficou em 8,14 por cento, de acordo com informação do site da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC). Pedidos de reserva na oferta de varejo foram atendidos integralmente até R$ 3 mil e sobre o excedente foi aplicado o rateio.