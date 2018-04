Oferta de consórcio colocou ABN numa ´encruzilhada´, diz <i>FT</i> A proposta para a compra do ABN Amro apresentada nesta quarta-feira, 25, pelo consórcio formado pelo Royal Bank of Scotland (RBS), Santander e Fortis colocou o conselho diretor do banco holandês numa situação difícil. A oferta, que consiste no pagamento de 39 euros por ação do ABN Amro, e cujo pagamento seria 70% em dinheiro e 30% em ações, é claramente melhor do que a apresentada pelo Barclays no início desta semana. Mas ela está condicionada ao cancelamento da venda por US$ 21 bilhões da unidade do ABN Amro nos Estados, o Banco LaSalle, para o Bank of America, que foi anunciada simultaneamente ao plano de fusão com o Barclays. "E ainda não está nada claro se o ABN Amro será capaz de cancelar essa venda a menos que o RBS ou outro banco apresente uma oferta superior pelo La Salle", disse o Financial Times. O diário financeiro britânico também questiona a capacidade do consórcio levantar os 50 bilhões de euros necessários para financiar a transação. "Isso não é um supermercado, que pode ser alavancado para cima com financiamento ponte", disse o jornal. "Um negócio dessa envergadura exigiria um monte de novas ações." Por isso, o ABN Amro, que convidou o consórcio para uma reunião na noite desta quarta, vai precisar ter garantias consideráveis de que o negócio proposto pelo consórcio é viável. "Encruzilhada" O jornal financeiro espanhol Expansión disse que a oferta do consórcio colocou os diretores do ABN Amro numa "encruzilhada". Neste momento, eles têm sobre a mesa uma oferta do Barclays, que recomendaram, e por outro lado, uma proposta indicativa com preço significativamente superior apresentada pelo consórcio. O conselho diretor do banco holandês já deixou claro que prefere a investida do Barclays porque, entre outras coisas, o grupo britânico cedeu em alguns pontos, como por exemplo o local da sede do novo banco resultante da fusão, que ficaria em Amsterdã. Além disso, a proposta do consórcio de desmembrar o ABN Amro e repartir seus ativos não agrada os executivos do grupo holandês. Mas o Expansión observa que os diretores do ABN Amro estão diante de uma opção difícil: "como seguir recomendando a oferta do Barclays se a do consórcio é superior e, além disso, com uma composição ações-dinheiro mais atraente para os acionistas, pelo menos no curto prazo?" A oferta de 39 euros por ação do ABN Amro apresentada pelo consórcio, é pelo menos 11% superior à do Barclays, que consiste em 100% em ações. O diário espanhol observa que o banco holandês poderia se escudar no interesse dos stakeholders (termo em inglês que abrange não apenas os acionistas do grupo, mas também aqueles que têm algum interesse nele: empregados, clientes, governo, sociedade etc) ou assegurar que no longo prazo as ações do novo grupo Barclays-ABN vão dar mais rentabilidade que a oferta do consórcio. Na quinta-feira, 26, será realizada a reunião anual da junta geral de acionistas do ABN Amro. Diante da oferta do consórcio, o evento vai ser um palco crucial para se medir o sentimento dos acionistas do banco holandês. No final, serão eles que decidirão para quem vender as ações.