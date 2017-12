Oferta de crédito do comércio é a maior desde 2000 A oferta de crédito concedido pelo comércio a seus clientes no período de janeiro a setembro deste ano representa o maior crescimento desde o ano 2000, último ano de crescimento vigoroso. Segundo estudo inédito da Serasa sobre o desempenho do comércio de empresas brasileiras no período 1994 a setembro de 2004, o crescimento do crédito foi de 13,2% em termos reais nos nove primeiros meses deste ano ante o mesmo período de 2003. No período total avaliado pelo estudo (cerca de dez anos), o crédito nas lojas concedido a clientes aumentou 239% sobre o volume de 1993. A pesquisa mostra que 2004 foi o início de um novo ciclo econômico, que retoma o crescimento, após um fraco período em 2001/2003. A pesquisa considerou ainda os ciclos de 1994/1996 e 1997/1999. Em 2004, o comércio cresceu 4,5%, enquanto o mercado como um todo teve incremento de 5,5%. As razões para o melhor desempenho são o aumento do nível de emprego, da massa salarial, a expansão do crédito e a ampliação dos prazos de pagamento. Quando avalia a concessão de crédito incluindo também empresas das áreas de serviços e indústrias, a pesquisa mostra que a oferta aumentou 2,8% em termos reais de janeiro a setembro. Enquanto na base de dez anos da pesquisa, as vendas e o crédito concedido pelas empresas dos três setores tiveram incremento médio de 70%, inferior à média do comércio. No comunicado de divulgação da pesquisa, o analista de crédito da Serasa e responsável pelo estudo, Marcio Ferreira Torres, destaca que o crédito é a mola do comércio, o que explica o fato de o faturamento do setor ter sido bem maior do que os outros setores avaliados.