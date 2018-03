Oferta de debêntures do BNDESPar pode somar R$ 1,25 bilhão

O BNDESPar, braço de investimento do BNDES, pode captar até R$ 1,250 bilhão com a oferta de debêntures simples, não conversíveis em ações, que ocorre em duas séries. Na primeira série serão 640 mil debêntures, já considerando 28 mil do lote suplementar e 112 mil do adicional. Na segunda, a oferta é de 610 mil títulos, com 22 mil de lote suplementar e 88 mil do adicional.

O valor nominal unitário por debênture é de R$ 1 mil, e o vencimento da primeira série ocorre em janeiro de 2013 e da segunda, 15 de janeiro de 2015.

Além do exercício dos lotes suplementar e adicional, o aviso ao mercado publicado nesta terça-feira, 15, em jornais informa sobre a remuneração, fixada após encerramento do procedimento de coleta de investimentos (bookbuilding). A primeira série pagará juros prefixados de 12,74% ao ano (base 252), ao passo que a segunda terá juros de 7,078% ao ano com atualização pela variação do IPCA. O prazo da oferta a investidores de varejo encerrou-se dia 11/12.

O BB Investimento é o coordenador líder da emissão, junto com Bradesco BBI e Caixa Econômica Federal. A liquidação da oferta da 1ª série está prevista para 17/12 e a da 2ª série no dia seguinte. Esta é a quarta emissão de debêntures, realizada como parte de um programa de até R$ 6 bilhões.