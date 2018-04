Oferta de gás no Brasil deverá triplicar até 2010, diz Gabrielli O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, afirmou nesta quarta-feira, 18, que a oferta de gás natural no Brasil deve triplicar até 2010, subindo dos atuais 42 milhões de metros cúbicos para 121 milhões de metros cúbicos. Ele explicou a deputados da comissão especial que trata do projeto da Lei do Gás, na Câmara, que a oferta em 2010 será formada por 71 milhões de metros cúbicos de produção nacional, 20 milhões de metros cúbicos de gás natural liquefeito (importado) e 30 milhões de metros cúbicos de gás natural vindo da Bolívia. Gabrielli disse ainda que o investimento na cadeia de gás deverá chegar a US$ 22,4 bilhões até 2011, sendo que US$ 17,9 bilhões virão da Petrobras, e os outros US$ 4,5 bilhões virão de parceiros da Petrobras. Gabrielli disse ainda que a extensão dos gasodutos no Brasil deve chegar, em 2010, a 8.500 quilômetros.