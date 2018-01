Oferta de gás pode ficar apertada em 2008, diz Tolmasquim O presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim, admitiu nesta segunda-feira que a situação da oferta e da demanda de gás natural no País para o ano de 2008 está "apertada". Segundo ele, porém, "não há motivos para preocupação, porque o cenário previsto é perfeitamente gerenciável". "Estamos rodando o programa para prever a energia elétrica que será despachada e percebemos que se utilizássemos 60% da energia térmica disponível - e não acreditamos que usemos nem 15%, devido aos atuais níveis dos reservatórios das hidrelétricas - teríamos condições de cobrir de maneira apertada a demanda no caso de a economia crescer 4% ao ano", disse em apresentação realizada no Seminário Os Desafios do Gás Natural, promovido nesta segunda pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Segundo Tolmasquim, os problemas que "apertam" a relação de demanda e oferta no setor de gás natural são decorrentes de ações tomadas erroneamente no passado. "Ficamos presos a um só fornecedor e foi criado um plano prioritário de térmicas que previa a utilização de 40 milhões de metros cúbicos, mas não foi tomada nenhuma medida para trazer este gás de algum lugar ou para produzi-lo em território nacional. Em infra-estrutura é assim: o que não é feito no passado, não é resolvido com milagre", argumentou. Petrobras O presidente da EPE disse que é preciso não confundir problemas pontuais que a Petrobras teve nas últimas semanas - e que prejudicaram o despacho de usinas térmicas - com a situação apertada que a demanda e a oferta de gás natural passarão no País entre 2007 e 2009. "O que aconteceu nas últimas semanas foi a combinação de quatro problemas inesperados e pontuais para os quais a Petrobras não tinha lastro. Era para ter? Era, mas não tem. E é bom sabermos que se houver novamente uma conjunção de vários problemas simultâneos como aconteceu desta vez, novamente teremos problemas. Mas acredito que isso seja bastante raro e difícil de acontecer", considerou. Em sua apresentação, ele detalhou que os problemas enfrentados pela estatal para disponibilizar o gás para térmicas foram o rompimento de um duto na Bolívia, um ajuste que foi necessário na plataforma P-37, e que provou a parada da produção, e ainda a quebra de equipamentos na térmica de Araucária (PR) e no terminal de gás de Cabiúnas (RJ). "Combinados estes problemas, tivemos um déficit que acabou prejudicando o acionamento das térmicas como o Operador Nacional do Sistema determinou", explicou. Otimismo Tolmasquim afirmou em tom otimista que em 2013 o Brasil terá o problema inverso do que pode enfrentar em 2008: em vez de falta de gás, uma sobra do combustível que deverá torná-lo exportador. "Pelas nossas projeções, o problema de "aperto" entre a demanda e a oferta de gás natural do país em 2008 é pontual e só deve ocorrer se a economia crescer além dos 4% esperados", comentou. "Mantido este ritmo de crescimento, e considerando novas reservas ainda por serem descobertas ou declaradas comerciais pela Petrobras, haverá uma sobreoferta, que permitirá o Brasil entrar no grupo de exportadores de Gás Natural Liquefeito(GNL)", prevê. Apesar de a Petrobras projetar produção de 110 milhões de metros cúbicos por dia a partir de 2011, Tolmasquim afirmou nesta segunda que já seria possível contar com uma oferta diária média de 152 milhões de metros cúbicos a partir de 2015, considerando a importação dos 30 milhões de metros cúbicos da Bolívia e também projeções de novas descobertas.