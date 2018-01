Oferta do Santander deve influenciar o mercado O mercado deverá reagir hoje à notícia da oferta pública de recompra de ações do Banespa pelo Banco Santander Central Hispano SA (BSCH). O anúncio foi feito na noite de quinta-feira em Madri e vale para a totalidade das ações ordinárias (ON, com direito a voto) e preferenciais (PN, sem direito a voto) em circulação no mercado do Banespa. O preço da oferta do Santander é de R$ 95 por lote de mil ações do Banespa, tanto ON quanto PN, o que representa um prêmio de 58,3% sobre a cotação de quinta-feira - último pregão antes do anúncio - das ações preferenciais, que fecharam em R$ 60,01. O prêmio em relação à cotação da ON de quinta-feira (R$ 62) é de 53,2%. A oferta pelos 67% que ainda não controla do Banespa, a ser realizada em dinheiro vivo, equivale a 1,3 bilhão de euros. O Santander afirmou que a operação não terá como objetivo o cancelamento do registro de companhia aberta do Banespa. A operação está sujeita à aprovação da Comissão de Valores Mobiliários brasileira, do Banco da Espanha e demais autoridades competentes.