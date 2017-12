Oferta para fechar capital da Gerasul não procede A Gerasul e a Tractebel enviaram comunicado à Bovespa afirmando que a informação divulgada hoje pelo jornal "Valor Econômico" sobre uma possível oferta de ações com objetivo de fechamento de capital da energética brasileira não procede. A companhia lembra que em 9 de novembro do ano passado divulgou fato relevante ao mercado anunciando a desistência do processo de pedido de oferta pública junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).