Oferta pela Scania inclui acordo com a Volks no Brasil O fabricante de veículos industriais MAN lançará na próxima semana uma oferta de 440 coroas suecas por ação da Scania, informou nesta quinta-feira o jornal alemão Financial Times Deutschland, acrescentando que a proposta avalia a companhia sueca em 9,5 bilhões de euros (US$ 12,065 bilhões) e pode afetar o mercado brasileiro de caminhões. O jornal, que cita fontes ligadas à operação, diz que o MAN criará uma aliança com a Volkswagen, que possui uma participação de 18,7% no capital social da Scania e 34% das ações com direito a voto. Se a Volkswagen aceitar a oferta, se tornará um dos grandes acionistas do futuro líder europeu em produção de caminhões, segundo o Financial Times Deutschland. A oferta inclui a transferência da produção de caminhões da Volkswagen no Brasil ao novo consórcio MAN-Scania. O grupo MAN anunciou na quarta-feira seu interesse na transação, para formar uma plataforma de produção comum e obter uma economia de custos em distribuição de até 500 milhões de euros (US$ 635 milhões) anuais.