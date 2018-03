Oferta pública da Tigre gira R$ 287,4 milhões na Bovespa A Assessoria de Imprensa da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) informou que a oferta pública para fechamento de capital da Tigre Tubos e Conexões, realizada há instantes, movimentou R$ 287.463.743,19. Os acionistas detentores de 7.965.191 ações ordinárias (ON) ? com direito a voto ? aderiram à oferta. O montante corresponde a 98,4% das 8.097.445 ações ON em circulação no mercado. A operação contou com a aprovação da União de Comércio e Participações (UCP) e da Previ, que juntas totalizam 95,29% das ações em circulação da companhia. O montante de ações no mercado representam 42,86% do capital votante da Tigre. O preço atualizado da oferta foi de R$ 36,09 por ação. O valor será pago 20% à vista, na data da liquidação, e os 80% restantes em cinco parcelas iguais anuais, sendo que a primeira está prevista para ocorrer um ano após a liquidação da fatia à vista. A parcela a prazo será acrescida de juros correspondentes a 100% da taxa média diária do DI - limitado o pagamento anual dos juros à taxa correspondente ao Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M) mais 11,5% ao ano.