Oferta pública do BB pode não ser concretizada O governo age com cuidado e considera a possibilidade de não concretizar a emissão de ações do Banco do Brasil para alcançar o limite de 25% do capital em circulação no mercado a fim de que a instituição ingresse no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A decisão final sobre a operação será adotada na próxima semana e envolverá uma discussão entre o secretário do Tesouro, Eduardo Guardia, o ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o presidente Fernando Henrique Cardoso. A emissão das ações ? último passo para que o BB seja aceito no Novo Mercado - só ocorrerá se dois parâmetros forem observados: o preço da ação corresponder ao valor fixado pelo Tesouro e se a oferta atingir o capital em circulação no mercado de 25%. "Se o preço não for considerado bom e se não atingirmos o porcentual necessário para ingressarmos no Novo Mercado, as ações não serão vendidas", disse uma fonte consultada pela Agência Estado. O preço da ação considerado "adequado" não é revelado pelo governo. "Este valor, só o Tesouro sabe", disse a fonte. O prazo para a reserva de ações foi encerrado terça-feira em todos os bancos. Informações preliminares indicam que houve uma procura muito boa nas agências do Banco do Brasil, o que é considerado natural diante da ampla rede de correntistas do banco. No entanto, segundo as mesmas fontes, o governo está apreensivo em relação aos resultados da procura nas instituições privadas e por parte de investidores institucionais, como os fundos de pensão. Somente na próxima segunda-feira é que o BNDES processará os relatórios que os bancos privados encaminharão até esta sexta-feira à instituição. A avaliação do BNDES, que se posicionará tecnicamente sobre a oportunidade de mercado de ofertar agora as ações do Banco do Brasil, será entregue à secretaria do Tesouro no próximo dia 17, quando a posição do banco será discutida com Malan e o presidente. A cautela e apreensão do governo se justificam, segundo assessores, porque a operação não deve ser concluída caso ocorra algum tipo de suspeição em relação a uma eventual perda por parte do Tesouro. Caso a operação não se concretize, fontes do governo já consideram que o processo foi bem sucedido porque trouxe à discussão e análise do mercado a percepção de que o Banco do Brasil, depois de oito anos de reestruturação, é hoje uma instituição com condições para ingressar no Novo Mercado. Além disso, o debate também permitiu que importantes segmentos da sociedade percebessem que a oferta garante uma "blindagem" do banco contra iniciativas de uma futura privatização da instituições, devido à valorização das ações dos minoritários.