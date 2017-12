Ofertas causam saída de ações dos índices O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) já perdeu 12 ações devido à realização de ofertas públicas em pouco mais de um ano. Com a oferta pública, os controladores oferecem comprar as ações dos minoritários em bolsa em um lance só. Os acionistas não são obrigados a vender, mas como há uma forte queda nos negócios após a concentração dos papéis, muitos minoritários aceitam vender as suas ações por um preço baixo. Desde 1999, a Bovespa decidiu retirar do seu indicador de mercado os papéis que sofrem uma redução nos seus volumes de negócios por essas operações. A publicação da instrução nº 299 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em fevereiro do ano passado, permitiu à Bovespa adotar esse critério. A instrução regulamentou e tornou mais transparentes as ofertas públicas - agora as empresas são obrigadas a informar a quantidade de ações que pretendem adquirir. O balanço deste ano, segundo dados da CVM, mostra que 36 empresas abertas já tiveram seu registro cancelado. Outros 24 processos estão em andamento. Confira as ações que saíram dos índices A saída das ações dos índices começou em julho de 1999, quando a Bolsa decidiu tirar as ações da Telerj Celular do Ibovespa, o principal indicador, que mede o desempenho dos papéis mais negociados. Desde então, outras 11 ações tiveram o mesmo destino, incluindo a saída do IBX (com as 100 ações mais negociadas) e do Índice de Energia Elétrica (IEE). São elas: Elevadores Altas, Coelba, CPFL, Brasmotor, Geração Paranapanema, White Martins, Telesp Celular ON, Telesp (ON e PN), Tele Sudeste e Cerj - ON são as ações ordinárias, com direito a voto e PN são as ações preferenciais, sem direito a voto. Ou seja, o mercado teve em média quase uma ação fora do índice a cada mês. Um estudo preparado pela Economática para a Agência Estado mostrou que o volume de negócios dessas ações caiu 93% após a oferta pública e conseqüente retirada do índice. Os cálculos levaram em conta a média de negócios três meses antes do leilão e a comparação com o mesmo período depois da operação. Ficaram fora desta conta o volume de White Martins, que fechou o capital, e Cerj, pois o leilão ocorreu recentemente. Só para se ter uma idéia em montante, a soma do volume desses papéis - três meses antes de cada leilão - era de R$ 137,3 milhões, considerando a média diária. Hoje, as ações juntas movimentam R$ 9,3 milhões em média por dia. A perda mais relevante foi de Telesp PN. O volume médio diário dessas ações passou de R$ 80,1 milhões para R$ 5,4 milhões. No entanto, essa movimentação foi suficiente para fazer com que a empresa voltassem para o Ibovespa em setembro. O número de papéis fora dos índices deve continuar crescendo. Os controladores da Geração Tietê, Gerasul e Bandeirante Energia, por exemplo, já anunciaram sua intenção de realizar ofertas. Com isso, podem reduzir o custo médio de aquisição dessas companhias, ao comprar os papéis dos minoritários por um valor mais baixo do que o pago nos leilões de privatização.