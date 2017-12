Oficinas e lojas de carros usados e de peças não têm crise

Com o bolso mais apertado, o brasileiro optou pela compra de carro usado e por consertar o veículo que tem na garagem. Entre janeiro e julho deste ano, as quantidades vendidas de veículos seminovos e usados cresceram 7,9%, enquanto os volumes de novos recuaram 4,9%. A comparação, feita a partir de dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) e da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), inclui automóveis, comerciais leves e pesados e motocicletas.

Ilídio dos Santos, presidente da Fenauto, destaca que o segmento de veículos usados que mais ampliou venda foi o do seminovos, com até três anos de uso. De 2015 até o primeiro semestre deste ano, quando a economia começou a recuar, o aumento da comercialização de seminovos, em número de unidades, foi de 50%. “Com a crise, as famílias tiveram problemas financeiros e optaram pela compra do usado.”

Quem também ganhou com a crise foram as oficinas e as revendas de autopeças. O motorista executivo Francisco Feitosa, de 48 anos, decidiu consertar o Voyage ano 2012, com 330 mil quilômetros, que usa para trabalhar. “Faço traslado executivo, não trabalho para Uber, não”, avisa.

Ele percebeu que a direção começou a estalar e constatou que precisava trocar a junta homocinética, a peça responsável pela transmissão da força do motor para a roda. Pela peça pagou R$ 400, parcelados em três vezes, fora o custo da mão de obra para instalação, de R$ 150.

“Hoje não tenho condições de comprar o carro zero que eu quero, um Corolla, que sai por cerca de R$ 80 mil.” Com esse conserto, Feitosa acredita que poderá rodar mais 200 mil quilômetros, sem problemas.

A decisão de Feitosa foi captada pelas oficinas de reparos. No primeiro semestre deste ano, a passagem de veículos nas oficinais do País aumentou 20% em comparação com igual período de 2016, depois de já ter crescido 20% no ano anterior, conta Antonio Fiola, presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos do Estado de São Paulo e do Brasil. São 29 mil oficinais no Estado e 97 mil no País, incluindo mecânica, funilaria e pintura.

“Hoje é um bom momento para o setor”, diz Fiola. Mas ele pondera que, por causa da recessão, o faturamento não avançou no mesmo ritmo do número de veículos nas oficinas. Isso porque o valor médio dos consertos diminuiu.

Ritmo mais acelerado. Já há lojas de autopeças que não têm do que reclamar. O Mercadocar, por exemplo, que é shopping de autopeças com seis pontos de venda no Estado de São Paulo, registrou crescimento de 25% no faturamento na unidade da Barra Funda no primeiro semestre ante igual período de 2016, segundo o gerente José Augusto Martins. O ritmo de vendas hoje é mais acelerado do que na época em que o mercado de carros novos estava aquecido. Nessa fase o avanço nas vendas da loja era um pouco menor, entre 15% e 20%, lembra o gerente.

Com o mercado de usados está muito aquecido, isso provoca um aumento de vendas de autopeças, especialmente daquelas ligadas à parte mecânica dos veículos explica Martins. “Quem compra um carro usado dá uma manutenção no veículo e isso provoca um giro muito grande nas autopeças.”

Ele diz que para a sua empresa não há crise. Tanto é que a varejista vai inaugurar mais uma loja no final deste ano em Santo André(SP), onde funcionava uma concessionária de veículos novos. Nada mais emblemático para ilustrar o recuo das vendas de veículos novos e o crescimento das vendas de usados.