A sonda tem capacidade para perfurar poços de até 7.600 metros de profundidade, em lâmina d''água máxima de até 1.500 metros. Na última quarta-feira, a OGX informou ter finalizado a perfuração do primeiro poço no bloco BM-C-43, em águas rasas da parte sul da Bacia de Campos, com um volume estimado de óleo recuperável entre 500 milhões e 1,5 bilhão de barris.