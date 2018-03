OGX encontra mais indícios de petróleo na bacia de Campos

A OGX Petróleo e Gás, empresa do grupo EBX, do empresário Eike Batista, anuncia a identificação de hidrocarbonetos na seção albiana do poço OGX-3 (1-OGX-3-RJS), localizado no bloco BM-C-41, em águas rasas da parte sul da Bacia de Campos. De acordo com comunicado, a perfuração no poço OGX-3, iniciada em 16 de novembro, prosseguirá, com a sonda Sea Explorer, fornecida pela Pride International.

"Ficamos particularmente surpreendidos pelas excelentes características de permo-porosidade encontradas nos reservatórios carbonáticos da seção albiana", afirma, em nota, o diretor geral da OGX, Paulo Mendonça. O comunicado informa ainda que foi identificada coluna superior a 130 metros com hidrocarbonetos e "net pay" (onde há óleo de fato) ao redor de 80 metros no poço, que se situa a aproximadamente 83 km da costa do Estado do Rio de Janeiro.

No dia 4 de dezembro, a companhia anunciou ter encontrado hidrocarbonetos em reservatórios no poço OGX-2A, também na Bacia de Campos, a cerca de 77 km da costa. A OGX conta com 29 blocos exploratórios nas Bacias de Campos, Santos, Espírito Santo, Pará-Maranhão e Parnaíba.