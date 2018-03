OGX encontra petróleo em poço no bloco da Bacia de Campos

A OGX Petróleo e Gás Participações encontrou petróleo no poço 1-OGX -1-RJS, localizado no bloco BM-C-43, em águas rasas da parte sul da Bacia de Campos. A empresa detém 100% de participação neste bloco. "O sucesso deste poço confirma nossas expectativas positivas no grande potencial petrolífero da parte sul da Bacia de Campos e abre caminhos para revelar o complexo Vesúvio e demais objetivos em nossos blocos", comenta em nota Paulo Mendonça, Diretor Geral da OGX.

O poço OGX-1 encontra-se em perfuração e novos objetivos deverão ser atingidos, diz a empresa. Até o momento foi perfurada uma coluna de hidrocarboneto superior a 100 metros com uma espessura porosa em torno de 40 metros. O poço se situa a aproximadamente 85 km da costa do estado do Rio de Janeiro, onde a lâmina d água é de aproximadamente 140 metros. A sonda Ocean Ambassador, fornecida pela Diamond Offshore, iniciou as atividades de perfuração no dia 17 de setembro de 2009.