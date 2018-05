OGX honrará compromissos com valor de blocos vendidos

Ainda no documento enviado à CVM, a OGX esclarece que, caso seja necessário um caixa adicional, a empresa poderá exercer a opção de Put de US$ 1 bilhão, conforme divulgado em outubro de 2012.

A OGX afirmou, ainda, que o pagamento de US$ 449 milhões à OSX tem como objetivo compensar a empresa de gastos já ocorridos por conta da encomenda que foi cancelada e também pelo "direito ora estipulado em favor da OGX, nos contratos de afretamento do FPSO OSX-3 e WHP-2, no sentido de poder terminar esses contratos, sem ônus, a partir do 13º e 12º anos".

A petroleira explicou também que o desembolso ocorre de forma imediata porque a OSX já teve um desembolso de caixa de aproximadamente US$ 383 milhões devido à aquisição de bens e serviços para a construção das unidades que foram canceladas. Além disso, a OGX afirma que o pagamento imediato foi a contrapartida para que a multa envolvesse um desconto em favor da OGX de cerca de 30%. "A companhia esclarece ainda que para a determinação do valor para compensar o direito de término antecipado dos contratos com a OSX, acima referido, foi adotado o método de fluxo de caixa descontado", esclareceu a empresa em fato relevante.

Ainda no documento, a OGX informa que 70% do valor do montante pago à OSX deve ser empregado no pagamento dos custos de construção do FPSO OSX-3 e WHP-2 e o saldo poderá ser empregado livremente pela OSX. "A OGX acredita que com esse valor, combinado com a possibilidade de conseguir financiamento para custear a construção da WHP-2, a OSX deverá estar em condições de concluir a construção dessas unidades, valendo destacar que a construção do FPSO OSX-3 já está praticamente concluída", segundo a empresa.