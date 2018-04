OHL começa na 4ª a cobrar novo pedágio na Fernão Dias A OHL Brasil informou hoje que a concessionária Autopista Fernão Dias inicia à zero hora da próxima quarta-feira (dia 18) a cobrança de pedágio em mais uma praça da Rodovia Fernão Dias - a quarta na estrada. O novo posto de cobrança está localizado no quilômetro (Km) 805 da rodovia, em São Gonçalo do Sapucaí (MG). A tarifa básica será de R$ 1,10. Em nota, a empresa explicou que a tarifa é calculada de acordo com o contrato assinado com o governo federal em fevereiro de 2008, que estipula que o valor oferecido no leilão seja corrigido pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho de 2007 ao mês anterior do início da cobrança de pedágio na primeira praça da Fernão Dias. A concessionária já cobra pedágio nas praças localizadas no Km 658 (Santo Antônio do Amparo-MG), Km 546 (Itatiaiuçu-MG) e no Km 7 (Vargem-SP) da rodovia, cuja concessão foi arrematada em leilão federal no fim de 2007.