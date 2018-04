OHL inicia dia 22 cobrança de pedágio em três praças A OHL Brasil informou hoje que a concessionária Autopista Planalto Sul, concessionária que administra a BR-116 entre Curitiba e a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, inicia à zero hora do dia 22 de fevereiro a cobrança de pedágio na praça localizada no quilômetro 134 da BR 116, em Fazenda Rio Grande (PR). A tarifa para automóvel será de R$ 2,70. No mesmo dia a Autopista Litoral Sul, concessionária que administra o corredor que liga Curitiba a Florianópolis, inicia a cobrança nas duas primeiras praças de pedágio da rodovia, localizadas nos quilômetros 637 da BR 376 (São José dos Pinhais - PR) e km 1 da BR-101 (Garuva-SC). A tarifa para automóvel será de R$ 1,10. Segundo a empresa, as tarifas foram calculadas de acordo com o contrato assinado com o governo federal em 14 de fevereiro de 2008, que estipula que o valor oferecido no leilão seja corrigido pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho de 2007 ao mês anterior do início da cobrança na rodovia. Com o início da cobrança nessas três novas praças, a OHL Brasil terá 17 postos de cobrança em operação, do total de 29 previstos para as cinco rodovias, cuja concessão foi arrematada em leilão federal ocorrido no final de 2007.