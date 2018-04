Oi começa a oferecer TV por assinatura A Oi começou a vender esta semana seu serviço de TV por assinatura, prestado por meio de transmissão via satélite (DTH). Inicialmente restrito ao Estado do Rio, a operadora optou por vender os pacotes de canais em separado de seus serviços de telefonia e acesso à internet, ao contrário da estratégia utilizada pela concorrência. De acordo com informações disponíveis no site da empresa, o pacote básico de assinatura, que contém 25 canais, é oferecido ao preço promocional de R$ 29,90 por mês durante um ano. Fox, Warner, TNT e National Geographic são alguns dos canais. A companhia oferece, ainda, quatro pacotes adicionais, com preços que variam de R$ 14,90 a R$ 29,90. A Oi TV não fechou, no entanto, acordo para exibir a programação dos canais Globosat. Por conta de restrições da Lei Geral das Telecomunicações, a tecnologia via satélite foi a alternativa encontrada pela Oi para oferecer o serviço e disputar clientes, principalmente, com a Net, que vem ganhando participação na oferta de acesso à internet por conta da oferta dos serviços combinados. O lançamento do serviço acontece com atraso. A empresa recebeu em setembro do ano passado autorização da Anatel para explorar o serviço de TV paga. Na ocasião, a empresa afirmava que tinha a expectativa de iniciar as operações ainda naquele ano.