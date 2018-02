Oi confirma negociações para compra da Brasil Telecom O grupo Oi (ex- Telemar) divulgou na manhã de hoje um comunicado em que confirma negociações em andamento para a compra da Brasil Telecom Participações (BrT). Segundo o aviso, as conversas com os controladores da empresa "se intensificaram nas últimas horas", mas nenhum acordo foi ainda assinado. "Os valores discutidos durante estes entendimentos são meramente indicativos e dependerão, como é natural, da estrutura e configuração do negócio se vier a se concluir, além dos ajustes próprios da dinâmica de negociação desta natureza", diz o aviso, sem especificar as cifras envolvidas. Ontem à noite, Lauro Jardim, colunista da revista Veja, escreveu em seu blog que, depois de dois meses de negociações, o grupo Oi teria fechado na segunda-feira à noite (dia 7) a compra da Brasil Telecom por R$ 4,8 bilhões. No aviso distribuído hoje, o Grupo Oi reitera que vêm desenvolvendo estudos com vistas a uma possível reestruturação acionária da controladora Telemar Participações, e que examina ainda permanentemente "oportunidades de aquisição de controle de empresas de telecomunicações, sempre em conformidade com a regulamentação pertinente".