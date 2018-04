Oi descredencia franqueados que foram à Justiça

A Oi rescindiu ontem o contrato de pelo menos cinco dos 12 franqueados de São Paulo que entraram na Justiça contra a operadora. Eles foram notificados extrajudicialmente. Há duas semanas, os doze franqueados conseguiram liminares impedindo a Oi de quebrar a exclusividade territorial da franquia Oi Pra Negócios, voltada para clientes corporativos. A liminar prevê multa diária de R$ 10 mil. Os franqueados alegam ter investido mais de R$ 1 milhão em um modelo de negócios que se provou um fracasso, e não veem perspectiva de retorno. Em março, a própria Oi reformulou o modelo de franquia, reduzindo seu escopo e área de atuação - de grandes, médias e pequenas empresas para microempresas familiares. O plano de negócios original dividia o Estado e a Grande São Paulo em 19 regiões. Agora, a operadora quer ampliar a base de franqueados, o que exigiria um investimento menor por loja. O novo modelo foi apresentado no mês passado na feira ABF Franchising Expo. Para o advogado de um grupo de franqueados, Rodrigo Leite de Barros Zanin, a notificação da Oi não tem valor. "Para descredenciar um franqueado você precisa de um processo judicial ou arbitral", diz. Em algumas das notificações, a Oi usa, dentre vários argumentos para rescindir o contrato, o fato de o endereço das lojas ser diferente do endereço apresentado pelo franqueado no contrato. "Não vamos aceitar o teor da notificação e entendemos que a empresa está desrespeitando indiretamente as liminares concedidas para proteger o território dos franqueados", afirma Zanin. Ele explica ainda que o contrato de franquia estabelece prazo de 15 dias para as partes se adequarem em caso de descumprimento de alguma cláusula, antes do cancelamento do contrato. A Oi informou, por e-mail, "que as rescisões ocorridas na segunda-feira ocorreram pelo fato de determinados franqueados do segmento empresarial no Estado de São Paulo terem cometidos faltas graves. Conforme estipulado em contrato, essas faltas ensejaram o imediato término da relação entre as partes." A briga da Oi com os franqueados está relacionada com os problemas que surgiram com o atraso da implementação da rede de transmissão da Oi em São Paulo. A empresa estreou no Estado em outubro, três meses depois do previsto e com 750 torres - o plano original falava em começar com 2 mil torres. Com uma estratégia de marketing agressiva, a Oi atraiu uma demanda maior do que sua rede podia suportar. A falta de sinal, entre outras coisas, segundo franqueados, prejudicou as vendas para o mercado corporativo. De outubro a maio, a Oi habilitou 3,3 milhões de linhas, o equivalente a 8,3% da base de usuários do Estado.