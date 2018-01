Oi é exemplo de ‘campeã nacional’ que falhou

A Oi, segundo economistas ouvidos pelo Estado, é um exemplo de caso malsucedido dentro da política de “campeãs nacionais” do governo do PT. Essas empresas, que receberam pesado apoio do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), nem sempre se mostraram capazes de galgar a posição de liderança que almejavam. A Oi, que foi criada para ser a “supertele nacional”, jamais chegou a ameaçar a hegemonia de Vivo, Claro e TIM em telefonia celular.

Entre os outros negócios que foram eleitos como prioritários, o resultado foi variado: enquanto a JBS se tornou líder global em proteína animal e a Fibria é a maior empresa de celulose do País, a LBR, de lácteos, pediu recuperação judicial e saiu do mercado. O Marfrig também tem atuado no vermelho e teve de se desfazer de ativos.

Para o professor do Insper, Sérgio Lazzarini, fazer uma política de apoio a empresas é muito difícil. “O Brasil tem tanta limitação que esse é um dos últimos programas que deveriam ser escolhidos como fundamental.” A Embraer, considerada uma das empresas mais inovadoras do País, é fruto de uma política de incentivo do governo nos anos 70, mas é considerada uma exceção.

O especialista diz que o governo tem de buscar incentivar setores ainda pouco desenvolvidos e identificar o potencial de determinados empreendedores em competir globalmente. Para ele, o BNDES tem de fomentar investimentos, mas deve cobrar resultados por desempenho.

Professor de economia da Fundação Dom Cabral, Rodrigo Zeidan afirma que a política de campeãs nacionais não parece ter focado em setores estratégicos, mas sim em empresas que mantinham boa relação com o governo.

“Na época da bonança, todo mundo achava que os Brics (grupo de países emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China) seria a salvação da economia global. Agora, está cada vez mais claro que as instituições dos Brics não funcionam.”

Sem eleitos. Em entrevista ao Estado, em 2013, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, afirmou que a promoção da competitividade de grandes empresas brasileiras era uma política que havia se exaurido. Coutinho contestou, à época, o termo “campeãs nacionais”. Procurado pela reportagem, o BNDES informou, na sexta-feira, que associar o banco a campeãs nacionais pressupõe que há privilégios a poucas empresas, o que seria incorreto. Levantamento do banco aponta que, das 100 maiores empresas brasileiras, 91 receberam apoio da instituição.