Oi é única a ganhar mercado em outubro A Oi foi a única operadora de telefonia móvel a ganhar participação de mercado em outubro. Saiu de 15,53% em setembro para 16,21%, embora siga na quarta posição do ranking da Agência Nacional de Telecomunicações. A Vivo continua na dianteira, com 29,74% de participação. Na seqüência está a Claro, com presença de mercado de 25,31%, seguida de TIM, com 24,70%. Depois da Oi, a BrT Móvel aparece na quinta posição, com 3,67%.