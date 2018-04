Oi negocia empréstimo de US$ 1 bilhão A Oi espera fechar um empréstimo ponte de US$ 1 bilhão até o final desta semana, ou no máximo na próxima, para finalizar a aquisição da Brasil Telecom, segundo o presidente da empresa, Luiz Eduardo Falco. Ele disse que a empresa está em discussões com um grupo de bancos brasileiros para obter o empréstimo, mas não divulgou os nomes.