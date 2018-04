Oi paga R$ 51 milhões em etapa do plano de recuperação judicial

Cumprindo mais uma etapa do plano de recuperação judicial, a Oi informou que realizou o pagamento a parte dos credores que constam da lista publicada pelo administrador judicial em 29 de maio de 2017 e fizeram a escolha da opção de pagamento na plataforma eletrônica www.credor.oi.com.br.

Segundo a operadora, foram realizados pagamentos até R$ 1 mil para credores quirografários (consumidores, juizados especiais, entre outros) e também a primeira parcela de até R$ 150 mil aos credores fornecedores que fizeram a escolha da opção de pagamento de credor fornecedor parceiro na plataforma.

Ao todo, a companhia desembolsou nesta etapa cerca de R$ 51 milhões para aproximadamente 500 credores. "Trata-se de mais um passo no cumprimento do plano de recuperação judicial, confirmando nosso compromisso de seguir todos os ritos previstos no plano aprovado pelos credores e homologado pela Justiça", afirma o presidente da Oi, Eurico Teles.

O prazo de 20 dias corridos para a escolha da opção de pagamento por parte dos credores, conforme previsto no plano, teve início em 6 de fevereiro, logo após a publicação da homologação do plano. Os credores se cadastraram e fizeram a escolha da opção na plataforma eletrônica até 26 de fevereiro. A operadora, em recuperação judicial há quase dois anos, adiou para abril a publicação do seu balanço referente ao quarto trimestre de 2017.