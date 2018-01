OIT alerta para crise de emprego sem precedentes O diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Juan Somavia, alertou nesta quarta-feira para "uma crise de emprego sem precedentes" devido à piora das condições de trabalho. Durante um debate sobre a criação de emprego nas reuniões do Fórum Econômico Mundial (FEM), Somavia convocou os líderes empresariais e governamentais presentes no Fórum a tomarem medidas urgentes para enfrentar a situação. O responsável pela agência da Organização das Nações Unidas (ONU) alertou que a crise global do emprego gera uma preocupação crescente por seu impacto nos mercados e ameaça a credibilidade das democracias no mundo. Considerou ainda que colocar a criação de trabalho, o emprego global, o desenvolvimento de novas formas de capacitação e a mobilidade profissional na agenda do FEM é um grande passo para conscientizar os líderes mundiais sobre a urgência do problema. "A crise não vai passar despercebida nem nas ruas dos países ricos nem nas dos pobres", afirmou. Crescimento O diretor da OIT acrescentou que, apesar do forte crescimento econômico, de 4,3% em 2005, a economia mundial não responde adequadamente à criação de novos empregos para aqueles que entram no mercado de trabalho. "Seria necessário criar cerca de 40 milhões de empregos a cada ano na próxima década só para satisfazer a demanda do número crescente de trabalhadores que procuram emprego", informou. Trabalhadores Atualmente, a metade dos trabalhadores do mundo (quase 1,4 bilhão de trabalhadores pobres) vive com menos de US$ 2. São pessoas que trabalham na informalidade, que vai desde explorações agrícolas à pesca, passando pela agricultura e a venda ambulante nas ruas das cidades, sem impostos, previdência social ou assistência social. A OIT lembrou que o desemprego está em seu maior nível e segue crescendo. O problema atinge hoje cerca de 192 milhões de pessoas no mundo (6% da força de trabalho). Destes desempregados, a OIT calcula que 86 milhões, quase a metade, são jovens entre 15 e 24 anos. Desemprego global A Organização Mundial do Trabalho (OMT) divulgou na última terça-feira que o número de desempregados no mundo cresceu para um patamar recorde de 191,8 milhões, no final de 2005. Os dados mostram que o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) mundial de 4,5% não foi capaz de impedir o aumento do desemprego globalmente.