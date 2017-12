Oligopólios elevam preços acima da inflação As empresas que detêm a maior parcela de mercado em que atuam, isto é, os oligopólios, continuam aumentando os preços em níveis bem superiores aos índices médios de inflação, mesmo com vendas em queda e a renda do consumidor corroída. Grandes supermercados informam que a pressão persiste nas últimas semanas, apesar do recuo do dólar para o nível de R$ 3,00. A percepção de quem negocia com setores oligopolizados é que eles conseguiram nos últimos meses repor margens, sem se importar com a perda de participação de mercado. O poder dessas empresas que dominam o mercado em que atuam de emplacar aumentos de preços a despeito da conjuntura desfavorável fica claro nos índices de inflação. O Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe) da segunda quadrissemana deste mês, que mede a variação do custo de vida do paulistano nos últimos 30 dias encerrados em 14 de abril ante os 30 dias anteriores, subiu 0,84%. Nesse período, artigos de higiene e limpeza ficaram mais caros 2,10% e 2,61%, respectivamente. Desses dois grupos, há produtos que subiram muito além da inflação do período. Esse é o caso do amaciante de roupa, cujo preço subiu 5,31%, sabão em barra (3,49%), sabão em pó (3 17%), água sanitária (3,37%) e cera para assoalho (2,29%). A história se repete para os itens de higiene pessoal. Na segunda quadrissemana deste mês, o preço do sabonete subiu 4,85%, condicionador de cabelo (3,95%), xampu (3,38%), creme dental (3,29%) e desodorante (2,32%). Mesmo no grupo de alimentos industrializados, cuja variação de preços foi de 0,86%, equivalente ao índice geral da Fipe na segunda quadrissemana deste mês, há também produtos que subiram bem acima da inflação. O preço do hambúrguer, por exemplo, aumentou 5,09%, salsicha (6,02%), achocolatado (4,76%) e do salgadinho (1,01%). Além da pressão dos alimentos in natura, o coordenador do IPC-Fipe, Heron do Carmo, ressalta que são os produtos oligopolizados que estão ajudando a inflação a resistir em níveis elevados. Mas agora, com o dólar recuando para o nível de R$ 3,00, o economista acredita que o poder para aumentar preços dos oligopólios se enfraquece. "Com essa nova cotação do câmbio as importações tornam-se viáveis e cresce a concorrência."