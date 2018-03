Olimpíada também atrai bancos para o Rio, diz Levy O secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, Joaquim Levy, disse hoje que depois da escolha do Rio para sediar os Jogos Olímpicos de 2016, no último dia 2, esteve na reunião do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Istambul, e lá teve contatos com bancos interessados em abrir escritórios no Rio. "Tem mais bancos querendo vir, abrir escritórios aqui", afirmou, na entrevista coletiva de divulgação do Boletim de Transparência Fiscal referente aos meses de julho e agosto.