Olivetti tem prejuízo de US$ 446,3 milhões A italiana Olivetti SpA registrou um prejuízo líquido de 397 milhões de euros (US$ 446,3 milhões) no primeiro trimestre de 2003, em comparação com um prejuízo de 187 milhões de euros em igual período do ano passado. As vendas no trimestre caíram 3,2% para 7,3 bilhões de euros (US$ 8,2 bilhões), de 7,5 bilhões de euros em 2002. A dívida líquida do grupo no final do trimestre somou 31,8 bilhões de euros (US$ 35,7 bilhões), abaixo dos 33,4 bilhões de euros verificados no final do ano passado. A redução da dívida refletiu lucro decorrente da Telecom Italia (TI), principal ativo da Olivetti, mesmo que a empresa holding tenha pago 531 milhões de euros (US$ 597 milhões) envolvendo despesas com encargos financeiros e a reclassificação de 41,4 milhões de ações da Telecom Italia retidas pela Olivetti como ativo fixo, que antes eram classificadas como ativo disponível. Essa reclassificação está relacionada com as operações de fusão com a Telecom Italia, o que implicará o cancelamento de todas as ações da Telecom Italia detidas pela Olivetti. A Olivetti planeja absorver a Telecom Italia em uma fusão a ser aprovada na próxima semana. Com relação ao plano de fusão adotado pelos conselhos da Olivetti e da Telecom Italia, o resultado líquido da Olivetti no ano financeiro de 2003 incluirá os resultados da TI a partir de 1º de janeiro de 2003.