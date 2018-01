OMC adia liberação dos genéricos ?Estou muito, muito decepcionado?, declarou o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), o tailandês Supachai Panitchpakti. Estava tudo pronto para a o conselho geral da OMC aprovar o tratado que regulamenta a importação e exportação de genéricos produzidos por quebra de patentes. Foi quando o embaixador do Quênia levantou a questão: o trecho que se refere ao fato de o licenciamento compulsório não poder ser ?instrumento para perseguir políticas comerciais e industriais?. Na interpretação do diplomata, isso impediria, por exemplo, a transferência de tecnologia. Foi o que bastou para Filipinas, Argentina e Cuba, entre outros, apresentarem suas interpretações do artigo. Diante do tumulto, Carlos del Castillo, o diplomata uruguaio que presidia o conselho, não teve outra saída a não ser suspender a sessão e anunciar que as negociações serão retomadas. Não se sabe quando, pois hoje os embaixadores deixam Genebra e retornam a seus países, para se preparar para o encontro de Cancún, previsto para 15 de setembro. O Quênia sugere que o artigo inclua a palavra ?prioritariamente?, o que permitiria, por exemplo, que o país adquirisse a tecnologia para produzir genéricos. Há cerca de dois anos, o governo queniano aprovou uma medida que previa a transferência de tecnologia brasileira para produção de genéricos antiaids, mas a medida jamais foi normatizada pelo Congresso local. Pouco antes da reunião do conselho geral, o embaixador chileno Alejandro Jara chegou a anunciar que os 146 países membros da OMC tinham chegado a um acordo definitivo numa reunião a portas fechadas. Faltaria apenas o referendo do conselho, integrado pelos mesmos participantes dessa reunião. Para a OMC, o fracasso é ainda maior. O acordo era considerado fundamental para o sucesso da rodada de negociações de Cancún. O ponto central do acordo seria a possibilidade de países pobres, que não detêm a tecnologia, pudessem importar esses genéricos. Para as organizações não-governamentais (ONGs) da área de saúde, porém, são tantas as condições impostas, que os países pobres dificilmente iriam se beneficiar. Essa crítica vem desde a assinatura do Tratado de Doha, em 2001, que possibilitou a quebra de patentes de medicamentos, e que, segundo as ONGs, beneficia apenas os países ricos, o Brasil (que produz genéricos antiaids) e a Índia (exportador de genéricos).