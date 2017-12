OMC aprova oficialmente relatório contra sobretaxas dos EUA A Organização Mundial do Comércio (OMC) aprovou formalmente um relatório declarando que as sobretaxas ao aço importado impostas pelos EUA são ilegais. Esperava-se que a reunião do painel de disputas da OMC provocasse uma perigosa guerra comercial entre os EUA e seus principais parceiros comerciais, incluindo a União Européia. Mas na semana passada o presidente dos EUA, George W. Bush, anunciou a suspensão das sobretaxas, o que significa que a aprovação do relatório não passa de formalidade. A embaixadaora dos EUA Linnet Deily, entretanto, continua defendendo as medidas norte-americanas. "Durante os últimos 20 meses, os fabricantes de aço norte-americanos usaram o espaço dado pelas medidas de salvaguarda para se reestruturarem, consolidarem e negociarem acordos trabalhistas que lhes ajudaram a se ajustar à concorrência dos importados", afirmou. Deily disse que a decisão de suspender as medidas foi tomada por causa da mudança de circunstâncias econômicas. Ela não referiu-se às ameaças de retaliação contra os EUA feitas pela UE e outros países. As informações são da Dow Jones.