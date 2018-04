OMC autoriza União Européia a retaliar EUA em US$ 4 bi A Organização Mundial do Comércio (OMC), em uma decisão histórica, autorizou a União Européia (UE) a retaliar produtos dos Estados Unidos em US$ 4 bilhões, a maior sanção já autorizada na história da entidade. O valor foi estipulado em razão das perdas que as empresas européias tiveram com as vantagens fiscais que as multinacionais dos Estados Unidos recebiam ao exportar, entre elas a Microsoft e a Boeing. A decisão dos árbitros, que já era esperada desde abril e que acabou sendo adiada três vezes, ocorre no último dia do mandato do diretor da OMC, Mike Moore. Em 2000, a OMC decidiu que o programa, conhecido como Foreing Sales Corporations (FSC), era ilegal. A UE, então, partiu para o ataque e pediu para retaliar os Estados Unidos em US$ 4,04 bilhões. Já os norte-americanos, apesar de reconhecerem a ilegalidade do sistema, argumentavam que deveriam ser retaliados em, no máximo, US$ 956 milhões. Em Bruxelas, as autoridades se mostraram satisfeitas com a decisão da OMC. O Comissário de Relações Exteriores da UE, Chris Patten, afirmou que o julgamento confirma as regras internacionais do comércio. Apesar de ganhar o direito de retaliar, Bruxelas não deve aplicar a sanção, pelo menos não de forma imediata. O representante de comércio da Casa Branca, Robert Zoellick, chegou a dizer no ano passado que a retaliação comercial seria equivalente à uma "bomba" nas relações comerciais transatlânticas. O diretor da OMC, Mike Moore, que raramente se pronuncia sobre disputas, pediu hoje que os dois países buscassem uma solução "pacífica e construtiva" para o caso. A realidade é que a UE deve usar de poder de retaliação como uma forma de convencer os congressistas norte-americanos a reformarem seu sistema de ajuda às empresas exportadoras. Mas empresas beneficiadas pelo esquema, entre elas a Caterpillar, alertam que terão que demitir parte de seus funcionários se o sistema não for substituído por outro mecanismo de ajuda. O setor aeronáutico, por exemplo, anunciou que 10 mil empregos serão suprimidos se o esquema de taxação for modificado. Tensão A disputa não é a única entre as duas maiores economias do mundo. Os europeus ainda ameaçam retaliar os Estados Unidos se a Casa Branca não retirar as salvaguardas postas sobre as importações de aço. Além disso, hoje a OMC determinou que outra medida protecionista dos Estados Unidos contra o silício metálico importado da Alemanha deveria ser abolido. Os norte-americanos, porém, apelaram e a OMC terá que rever o caso. Especialistas temem que as disputas entre os Estados Unidos e a UE coloquem em risco a tentativa da OMC de negociar uma maior liberalização do comércio mundial até 2005. Açúcar O Brasil pode ganhar um novo aliado contra as barreiras da União Européia ao açúcar. O governo da Tailândia confirmou que quer se aliar aos esforços do Itamaraty na queixa que deverá chegar à Organização Mundial do Comércio (OMC) em meados de setembro. A Austrália já havia anunciado, na semana passada, que irá fazer parte do bloco contra a UE. Caso a Tailândia se una ao grupo, a aliança já contará com os três maiores produtores de açúcar do mundo. O Brasil é o principal produtor, seguido pela Austrália e pelos tailandeses, em terceiro lugar. "Seria mais um reforço para defender a causa", afirma um alto diplomata brasileiro. Segundo ele, a cooperação entre os três países deverá causar impacto nas negociações agrícolas da OMC, já que poderá obrigar, pela primeira vez, que os países desenvolvidos façam uma revisão de suas medidas protecionistas. Na avaliação dos produtores brasileiros, Bruxelas importa açúcar a preços subsidiados de países da África, do Caribe e do Pacífico, o que seria uma prática ilegal e que fere às exportações nacionais. O Itamaraty ainda alega que os subsídios dados pelos europeus aos produtores de açúcar da região acabam distorcendo o mercado internacional. O governo da Tailândia, por exemplo, aponta que os subsídios geram uma queda nos preços internacionais do açúcar e que os produtores tailandeses têm sentido o efeito em suas rendas. De fato, os subsídios na UE acabam possibilitando que os produtores da região, apesar de altamente ineficientes, possam exportar 3,6 milhões de toneladas de açúcar por ano e, assim, competir com os produtos do Brasil, Austrália e Tailândia.