OMC chega a acordo sobre novas negociações Os 144 membros da OMC (Organização Mundial do Comércio) chegaram a um acordo formal sobre a estrutura da nova rodada de negociação sobre o comércio mundial, abrindo caminho para que as discussões sejam iniciadas. Depois de uma semana de atritos, os diplomatas aceitaram que o diretor-geral da OMC atue como ?chairman? do influente Comitê de Negociações Comerciais. Isso significa que o neo-zelandês Mike Moore vai chefiar o comitê até o fim de agosto, quando será substituído pelo novo diretor-geral, Supachai Panitchpakdi, da Tailândia. A OMC anunciou formalmente em novembro passado um acordo para lançar a nova rodada de negociações, com o objetivo de concluir as discussões em 1º de janeiro de 2005. Pelo acordo de hoje, as negociações serão realizadas por seis grupos que abordarão temas como agricultura, serviços e normas da OMC. O chefe da Comissão de Comércio da União Européia (UE), Pascal Lamy, considerou o acordo positivo. "Os membros da OMC em Genebra deram o primeiro, importante e necessário passo para implementar o mandato negociador", disse. "Esta decisão significa que a OMC poderá agora começar o trabalho de negociar de fato", acrescentou.