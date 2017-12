OMC confirma veredito com vitória do Brasil A Organização Mundial do Comércio (OMC) confirmou a decisão de que a União Européia (UE) viola regras comerciais com suas exportações de açúcar, afirmou hoje à Agência Estado uma fonte diplomática próxima ao caso. Esta é uma decisão final, ainda confidencial, e quem deve comentar é o ministro de Relações Exteriores do Brasil, revelou a fonte. Esta disputa foi gerada por Brasil, Austrália e Tailândia, e os juízes da OMC confirmaram - como era esperado- seu veredicto preliminar, do início de agosto, de que os 25 países do bloco haviam ultrapassando os seus limites na venda externa de açúcar subsidiado. Segundo a expectativa é de que o Ministério de Relações Exteriores se manifeste sobre o assunto.