OMC decide hoje sobre subsídios dos EUA A Organização Mundial do Comércio (OMC) anuncia hoje se os EUA violam ou não as regras internacionais ao subsidiar produtores de algodão. A queixa foi feita pelo Brasil há três anos e já houve duas condenações. Mas, até hoje, o governo americano não cumpriu a determinação para retirar os subsídios. Fontes envolvidas com o caso dizem que o Brasil tem "grandes chances" de sair vitorioso.