OMC decide que subsídios dos EUA para exportação são ilegais A Comissão Européia (CE), órgão executivo da União Européia, advertiu nesta segunda-feira que aplicará sanções comerciais aos Estados Unidos se, em um prazo de 90 dias, o país não mudar a legislação pela qual concede subsídios milionários à exportação para empresas como a Boeing. O Órgão de Solução de Disputas da Organização Mundial do Comércio (OMC) rejeitou, nesta segunda-feira, a apelação dos EUA e confirmou sua condenação ao regime de subsídios fiscais à exportação aplicado por este país. Além disso, o órgão ameaçou adaptar sua norma às regras da CE. Em uma nota à imprensa, o comissário europeu de Comércio, Peter Mandelson, disse que os EUA têm três meses para evitar que a União Européia (UE) volte a impor sanções, e ressaltou sua disposição em cooperar na busca de uma solução para este conflito. A OMC tem 30 dias para adotar formalmente o relatório no qual se baseia sua rejeição à apelação dos EUA, e a partir desse momento Washington conta com 60 dias para cumprir isso. Substituição Os EUA substituíram o regime para as Empresas de Vendas no Exterior (FSC, em inglês) - que permitia às companhias se beneficiarem de uma redução de 15% a 30% dos impostos - pela Lei de Exclusão de Receitas Extraterritoriais (IET), que, no fundo, não modificava o regime e que também não foi aceita pela OMC. Após saber da decisão, o comissário Mandelson insistiu que a UE não aceitará um sistema de isenções fiscais que dê às empresas exportadoras americanas uma vantagem injustificada diante de seus concorrentes europeus, e afirmou que a CE procura apenas restabelecer as regras do jogo.