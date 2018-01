OMC decide retomar negociações da Rodada Doha Os 149 países-membros que compõem a Organização Mundial do Comércio (OMC) concordaram nesta quinta-feira, em Genebra, em retomar as negociações de Doha sobre a liberalização do comércio mundial. As negociações seguirão em nível técnico, informou a Reuters nesta quinta-feira. A Rodada Doha foi suspensa em julho, devido à falta de entendimento entre os países, principalmente sobre os assuntos agrícolas. A decisão vai ao encontro da iniciativa que já havia sido revelada pelos ministros de Exteriores e Comércio do Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico (Apec), que encerraram nesta quinta-feira sua reunião em Hanói. Eles assumiram o compromisso de fazer um esforço para retomar as negociações da Rodada de Doha. Os 21 países da Apec expressaram esta posição no comunicado conjunto emitido ao fim da reunião. O Apec é integrado por Austrália, Brunei, Canadá, Chile, China, Coréia do Sul, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Peru, Rússia, Cingapura, Tailândia, Taiwan e Vietnã. Para obter este compromisso das 21 economias - que juntas constituem 40% da população do planeta, 56% da soma do Produto Interno Bruto mundial e 48% do comércio internacional -, o diretor-geral da OMC, Pascal Lamy, ressaltou "a urgência" de retomar as negociações de Doha. No entanto, o bloqueio das negociações multilaterais, suspensas em julho pela incapacidade dos grandes parceiros comerciais (Estados Unidos, União Européia, Brasil, Índia, Japão e Austrália) de chegar a acordos sobre a redução de subsídios agrícolas e de tarifas agrícolas e industriais, levou à formulação de outras opções por parte de alguns países. Rodada Doha A Rodada de Doha foi lançada em 2001 na capital do Qatar. O objetivo era colocar a liberalização do comércio mundial a serviço do desenvolvimento. Inicialmente, a Rodada Doha deveria ter sido concluída no final de 2004, mas as negociações fracassaram devido à falta de entendimentos no setor agrícola.