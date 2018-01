OMC desiste de fechar acordo agrícola, diz agência japonesa A Organização Mundial do Comércio (OMC) desistiu de fechar um acordo para liberar o comércio agrícola mundial na rodada de negociações de Cancún, México, marcada para setembro. Segundo fontes consultadas pela agência japonesa Kyodo News, a OMC estaria estudando realizar outra reunião ministerial em Genebra, em março de 2004, seis meses depois de Cancún, para tentar fechar o acordo. As fontes disseram que a grande diferença entre as demandas dos países desenvolvidos e as daqueles em desenvolvimento levou a organização a adiar um acordo agrícola. De acordo com as fontes ouvidas pela agência japonesa, os países desenvolvidos se opõem à proposta apresentada no domingo pelo presidente do conselho da OMC, Carlos Perez de Castillo, argumentando que o texto aplica diferentes fórmulas de corte de subsídios às duas categorias de países.