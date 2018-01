OMC divulga resumo das negociações agrícolas O documento preliminar com as propostas agrícolas de países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC), como resultado dos trabalhos em curso da rodada de negociações lançada em Doha (Catar), foi divulgado hoje. O resumo, elaborado pelo presidente do grupo negociador da agricultura, Stuart Harbinson, assinala as linhas de convergência e os problemas pontuais do debate. O trabalho não inclui a oferta da União Européia (UE), conhecida desde segunda-feira, mas não entregue oficialmente a Genebra. O relatório é técnico e deve ser olhado com cuidado pelos participantes da negociação, afirma um negociador brasileiro. É um primeiro resumo das ofertas que chegaram à OMC e servirá de roteiro para os participantes se guiarem pelos assuntos na busca de consenso nas diferentes áreas. Por enquanto, consenso é uma palavra longe da realidade. Das 88 páginas do relatório, 77 se apresentam em forma de anexo com os diversos itens de divergência. Questões como a redução tarifária e os cortes nos subsídios à exportação ainda estão em aberto, diz o diplomata. Mas, espera-se que Harbinson possa "gerenciar as múltiplas ambições mais exigentes desta vez" para a próxima Rodada de Cancun, marcada para setembro de 2003. Entre as poucas convergências pode-se citar o item no qual os países de menor desenvolvimento sejam isentos do compromisso. No mais, o documento revela um conflito fundamental, analisa o negociador brasileiro, entre os reformistas, o grupo de Cairns (Brasil e mais 17 nações exportadoras agrícolas), e os protecionistas, liderados pelos europeus. A oferta comunitária apresenta pontos, na opinião do negociador, para desviar a principal contribuição das negociações que é acesso a mercado e trazer o foco para questões laterais. Exemplo: os europeus querem que os países em desenvolvimento "mais avançados" ofereçam tarifa zero aos países de menor desenvolvimento. Os 48 países mais pobres são os classificados pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD). Para o negociador brasileiro, essa proposta força o Brasil e os países do grupo de Cairns a aceitar a graduação, o que significa tirar o tratamento diferenciado de países que "perderam a necessidade econômica da ajuda". A questão, afirma o diplomata, é que os tratamentos diferenciados são conferidos, ou retirados, pelos países desenvolvidos, segundo critérios deles. É o caso do Brasil em relação a UE, que vem perdendo a graduação de muitos dos produtos cobertos por tarifas zero ou quase inexistente. Em termos numéricos, a oferta comunitária prevê a redução de 45% das subvenções à exportação, 55% das ajudas internas e 36% das tarifas médias de importação, com o mínimo de 15% para cada linha tarifária. Na prática, diz o negociador, os produtos chamados sensíveis, de maior interesse de exportação para o Brasil, seriam reduzidos em 15%, o mínimo, e os outros em maior percentual para manter a média dos 36%. "Esse mecanismo aumentaria ainda mais a dispersão entre as tarifas baixas e altas", analisa o diplomata, considerando a proposta norte-americana mais arrojada. Os Estados Unidos propuseram à OMC que as "ajudas distorcivas" ao comércio sejam reduzidas globalmente de US$ 100 bilhões para não ultrapassar o limite de 5% das produções agrícolas, contra 10% da produção atual nos Estados Unidos, 25% na Europa e 40% no Japão. A oferta também inclui um pedido de redução média das barreiras tarifárias (medidas de caráter administrativo, financeiro, cambial, técnico ambiental, mediante as quais um país impede ou dificulta a importação) ao redor do mundo de forma que passem de 62% a 15%, medida que eliminaria as tarifas de importação agrícola superiores a 25% - um passo grande para certos produtos como açúcar taxados em torno de 120% pela União Européia (UE) e 180% pelos Estados Unidos. O Grupo de Cairns tem uma proposta muito parecida com a norte-americana, mas quer que a tarifa máxima de importação para os países em desenvolvimento seja de 50% e não de 25%, conforme querem os Estados Unidos. Países como o Brasil entendem que é a forma de evitar certas importações de produtos subsidiados na origem, como acontece hoje com os laticínios, por exemplo.